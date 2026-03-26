Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 26 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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