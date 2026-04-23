Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

