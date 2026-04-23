Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 23 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey