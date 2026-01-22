Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Jueves, 22 de Enero 2026

Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 22 de enero determina que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

