Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11