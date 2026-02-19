Jueves, 19 de Febrero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 19 de febrero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 8%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

