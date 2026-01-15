Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 15 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

