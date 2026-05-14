Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 14 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa