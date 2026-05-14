Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 14 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

