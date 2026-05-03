Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 3 de mayo informa que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa