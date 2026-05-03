Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 3 de mayo informa que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

