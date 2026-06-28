Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 28 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla