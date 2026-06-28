Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 28 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

