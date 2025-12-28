Domingo, 28 de Diciembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 28 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 29 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

