Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 22 de febrero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 6Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14