Domingo, 21 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

