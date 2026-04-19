Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 19 de abril informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto