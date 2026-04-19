Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 19 de abril informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

