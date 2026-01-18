Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

