Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14