Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 6 de febrero determina que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

