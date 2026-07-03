Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

