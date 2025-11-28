Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Tapalpa para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

