Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 20 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

