Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 2 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

