Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este viernes 16 de enero informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

