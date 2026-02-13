Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este viernes 13 de febrero informa que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

