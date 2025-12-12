Viernes, 12 de Diciembre 2025

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

El clima en Tapalpa para este viernes 12 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

