Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 6 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 11 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 95%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

