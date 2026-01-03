Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 3 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se anuncia, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México