Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 3 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se anuncia, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

