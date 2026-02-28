Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 28 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se comunicó, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en El Salto