Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 28 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se comunicó, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en El Salto

