Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11