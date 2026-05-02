Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 2 de mayo informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

