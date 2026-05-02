Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 2 de mayo informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala