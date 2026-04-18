Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este sábado 18 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

