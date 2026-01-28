Miércoles, 28 de Enero 2026

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este miércoles 28 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

