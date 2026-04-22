Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este miércoles 22 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara