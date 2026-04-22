Miércoles, 22 de Abril 2026

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Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este miércoles 22 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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