Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este miércoles 14 de enero prevé que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

