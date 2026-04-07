Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 7 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

