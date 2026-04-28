Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 2 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

