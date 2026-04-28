Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 28 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 2 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos