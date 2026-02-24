Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 24 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 24 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

