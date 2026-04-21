Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 21 de abril determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey