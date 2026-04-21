Martes, 21 de Abril 2026

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Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 21 de abril determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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