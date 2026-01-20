Martes, 20 de Enero 2026

Jalisco

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este martes 20 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

