Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este martes 2 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11