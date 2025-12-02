Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este martes 2 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

