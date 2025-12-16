Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este martes 16 de diciembre determina que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

