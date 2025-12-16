Martes, 16 de Diciembre 2025

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

El clima en Tapalpa para este martes 16 de diciembre determina que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

