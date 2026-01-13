Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

