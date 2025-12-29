Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

