Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México