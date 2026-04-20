Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

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Clima en Monterrey

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Clima en Guadalajara

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