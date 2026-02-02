Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 2 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se anuncia, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

