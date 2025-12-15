Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este lunes 15 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

