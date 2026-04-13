Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 13 de abril determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

