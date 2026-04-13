Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este lunes 13 de abril determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá