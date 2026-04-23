Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en El Salto