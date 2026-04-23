Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en El Salto

