Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este jueves 16 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se establece, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá