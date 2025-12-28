Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este domingo 28 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

