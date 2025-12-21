Domingo, 21 de Diciembre 2025

Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tapalpa

Por: Redacción web .

El clima en Tapalpa para este domingo 21 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

