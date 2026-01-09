Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 9 de enero anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey