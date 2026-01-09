Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 9 de enero anticipa que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

