Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 8 de mayo determina que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

