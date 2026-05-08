Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 8 de mayo determina que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey